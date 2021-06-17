營建署指出，今年住宅租金補貼受理時間為8月2日至8月31日，受理申請項目包含租金補貼、自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼，第1次計畫戶數共有10.6萬戶。

營建署表示，今年實施分級租金補貼，每戶每月補貼金額將調整為2,000元至8,000元不等。且因應疫情嚴峻不開放臨櫃受理申請，鼓勵民眾線上申請，只要是線上申請者，就有機會獲得Gogoro、iPhone、空氣清淨機、除濕機、超商禮券等好禮。

營建署表示，2020年已依地區、是否單身及單身者之年齡調整租金補貼金額為2,600元至5,000元不等，今年再依城鄉差距、家戶人口數、是否具備經濟或社會弱勢身分等，細分為2,000元至8,000元不等。

以1家5口的低收入戶家庭為例，補貼金額為第一級，若租在新北市三重區，補貼上限為5,000元。如為桃園市25歲的單身青年，未具有經濟或社會弱勢身分，則補貼上限為2,400元。若是新婚夫妻，未具備低收入戶身分，補貼金額為第二級，租在高雄市內門區，則補貼上限為3,200元。

自購住宅貸款利息補貼優惠貸款額度，依購屋地區分為3種級距，台北市最高250萬元、新北市最高230萬元、其他縣市最高210萬元。修繕住宅貸款利息補貼優惠貸款額度，不分地區最高皆為80萬元。營建署提醒，過去修繕利息補貼申請戶數皆未達計畫戶數，有需要的民眾請把握機會，但務必核准後再辦理修繕。如有緊急修繕需求者需事先取得地方政府同意才能先行修繕，能否適用優惠貸款以審查結果為主。

營建署呼籲，為保護自己也保護他人，今年不開放臨櫃受理。疫情期間請民眾多加利用手機、平板或電腦進行線上申請，如有線上申請問題，可利用電話洽詢，以降低群聚感染風險。如不便使用線上申請民眾，亦可利用郵寄申請。

為防疫及鼓勵民眾善用線上申請，營建署今年也有舉辦「線上申請請衝一波 電動機車騎回家」抽獎活動，除了線上申請的民眾有機會獲得超商禮券外，只要申請人數達一定人數，就會陸續加碼送Gogoro機車、iPhone、空氣清淨機等好禮，另也針對線上申請修繕住宅貸款利息補貼申請的民眾，提供特別獎機會，並請民眾廣為分享。