行政院長蘇貞昌今（17）日在行政院會表示，政府從增加設施量能、加強稽查管制、健全去化管道等3面向精進廢棄物管理，各部會均要善用科技執法，及早將不法之徒繩之以法，從速、從嚴追究責任，並嚴格要求違法者負起環境清理及復原責任。

蘇貞昌聽取環保署「廢棄物管理精進策略」報告後表示，近日有不肖份子在東港溪旁高灘地惡意丟棄廢棄物，幸好環保志工隊及時發現與通報，進而逮捕嫌犯移送偵辦。對於嚴重破壞環境者的不法行為，請環保署、內政部警政署及檢調單位積極查處，從速從重處罰。

蘇貞昌指出，台灣近年來產業蓬勃發展，占所有廢棄物近7成的事業廢棄物處理需求亦有所增加。政府對此從「增加設施量能」、「健全去化管道」及「加強稽查管制」等三面向著手，提出相關進步作法。

增加設施量能方面，蘇貞昌表示，已從既有工業區與科學園區盤點出64公頃土地，近4年來已釋出約16公頃興設廢棄物處理設施，請經濟部及科技部持續加速土地釋出與招商作業，增加廢棄物處理設施供給，新開發園區亦應劃定環保用地，以供設置廢棄物處理設施。

健全去化管道部分，蘇貞昌指出，同樣的東西擺到對的地方就是資源，丟到錯的地方就變污染。以往爐渣遭棄置問題主因去化管道出現問題，目前工程會已制度化推動再生粒料運用於公共工程，地方政府也透過法令及?勵，推動公共道路及管溝工程使用再生粒料。

蘇貞昌進一步指出，11日已核定「再生粒料應用於港區造地填築作業程序」，規範各港區填海造陸應規畫優先使用再生粒料，對於消除此類廢棄物將有極大助益，請政委兼工程會主委吳澤成持續督導，讓資源有效循環利用，減少被不當丟棄。

加強稽查管制方面，蘇貞昌表示，因政府管理人力有限，處理幅員遼闊的各項管制事務須妥為運用科技執法，廢棄物稽查也應透過空拍機、衛星影像、熱區監控及預警等，發揮防微杜漸效果，指示明年起所有廢棄物清理機具要求全面裝設GPS，以強化廢棄物流向管制。