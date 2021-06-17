疫情升溫，民眾對於個人防護裝備的需求急速增加，疫情警戒第三級目前還沒有要放鬆的跡象，美德醫療-DR(9103)雙軌並進，以全球戰備庫存系統不間斷地進行全球物資調度，同時在菲律賓、柬埔寨加開15條產線，優先供應國內需求。

美德醫指出，自5月15日起，每天國內新冠病毒確診人數突破百例，整體個人防護裝備需求提高，相較於疫情擴散前成長六倍以上；其中又以醫療、防疫相關政府單位的需求成長最高，其次為金融和製造業。

據美德醫統計顯示，國內防護衣、隔離衣與其他防護裝備(含面罩、護目鏡及抗病毒產品)自5月15日起，一週內總銷量已逾百萬件，充分顯示民眾對個人防護裝備的急切需求。美德醫療即刻啟動全球戰備庫存系統的調配作業。在25天內緊急調度500萬件防疫裝備運抵台灣，尤其特別從美國空運數十萬只N95口罩及隔離衣，及時支援醫護前線，解決燃眉之急。

美德醫在2001年便建置了滾動式庫存管理系統，2020年新型冠狀病毒在全球肆虐，美德醫療凝聚全球14座工廠、逾100條生產線，以及超過6500位技術人員的豐沛生產能量，不僅得以強化戰備庫存原料及產品採購、庫存管理和分配系統，更運用與全球兩大物流品牌-DHL與FedEx的長期合作優勢，以及遍布日本、美國、菲律賓、德國等地的物流倉儲據點，得以在疫情嚴峻及國際航運不順連袂衝擊下，確保供應鏈不中斷，迅速調度防疫物資。