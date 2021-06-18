投資人重返科技股！先前受到通膨疑慮影響，科技股表現受到壓抑，如今通膨隱憂逐漸紓解，激勵科技股走強，美國費半與納斯達克三度挑戰前波高點。法人認為，科技股能否一舉突破前波高點，為技術面來看美股能延續強勢多頭的關鍵。

近期投資市場關注重點不少，包括美國聯準會6月17日釋出可能減少購債訊息，6月18日美股四巫日將為市場帶來較大波動，以及美國朝野未達成基建預算，受到這些訊息影響，短線市場波動難免，不過整體來看，法人認為，由於美國快速施打疫苗，景氣邁向復甦，並預期下一季將帶動其他國家經濟活動轉趨熱絡，加上聯準會釋出就業率未達目標，要升息仍遙遠等利多消息，科技股可望再次挑戰前波高點。

富蘭克林華美AI新科技股票基金經理人黃壬信表示，美國疫苗施打率快速提升，預期在下一季將由美國帶動其他國家經濟活動轉趨熱絡；此外，全球晶片的短缺趨緩，各大車廠摩拳擦掌，可望成為工業類股的領頭羊，而費半指數轉強，半導體產業有機會在第三季反攻。

然而，黃壬信認為，新興國家因變種病毒肆虐而快速攀高的感染病例，讓相關供應鏈停擺的隱憂浮現，尤其在印度周邊的越南、新加坡、馬來西亞等國家，這仍是下半年影響經濟之變數。不過，整體來說，美股中長期前景仍看好，僅須留意突發事件與疫情，而AI新科技等智慧產業趨勢展望依然樂觀。

從資金面來看，富蘭克林華美投信認為，2021年第一季美國股市超過10億元的融資案再創單季新高184件，目前總融資金額近400億，已超越去年全年融資6成的水準，融資的企業以大數據、線上交易、電子商務及航太等未來趨勢產業為主，皆與智慧城市有關連，產業需求成長帶動企業擴大規模，智慧產業未來前景可期。

從產業發展趨勢面，黃壬信分析，隨著雷達技術精進，成本快速下降，有利智慧車在合理成本下配備更全方位的雷達，提升自動駕駛的安全性和市場接受度。因AI技術進步，高效能AI晶片問世，帶動智慧車全面發展，汽車產業由工業搖身一變為當紅未來科技；雷達因扮演智慧車眼睛的關鍵角色，與自動駕駛安全高度相關，過去因雷達成本高昂，智慧車能配備的雷達有限，但目前趨勢已經克服過去的問題。

展望第三季，富蘭克林華美投信認為，新科技與新趨勢的發展仍將持續，並不受疫情限制，包括:5G通訊與衛星、高端半導體與智慧交通、運輸工具等產業將繼續成為新科技基金的投資重心。因此，建議投資人不妨利用定期(不)定額方式，中長期持續掌握相關的機會。