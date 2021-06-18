本周天氣炎熱穩定，今、明兩天仍維持盛行西南風環境，迎風面中南部地區有陣雨或雷雨，北部、東部高溫上看38度。氣象專家吳德榮指出，典型梅雨滯留鋒將重返台灣，下周二（22日）至五（25日）可能激發「中、小尺度對流」，整個星期天氣都相當不穩定。

「梅雨又要來了」，吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，根據歐洲模式模擬，梅雨季以來第三波滯留鋒面下周抵達，22日起至25日，一連4天在台灣附近徘徊，這段期間將有旺盛強對流發展。他強調，「劇烈天氣」及「大量降雨」機率不低，民眾應特別當心。

26、27日滯留鋒往北移動，台灣變成位處鋒前西南風環境，大氣仍不穩定，迎風面持續有明顯降雨。也就是說，下周一夏至（21日）過後，全台大雨恐怕要連下一個星期。

今西南沿海一帶已有雷達回波消長，移入陸地給中南部帶來局部降雨，其他地區天氣晴朗。吳德榮表示，愈接近模擬末期，不確定性會增大，模式也會不斷調整，民眾最好時時注意天氣變化。