美國總統拜登政府今天宣布，計畫將耗資32億美元（約新台幣897億元）加速研發抗病毒藥物和發現相關療法，以對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）和未來類似的威脅。

這項計畫名稱「防疫抗病毒計畫」（Antiviral Program for Pandemics），資金來源是國會在3月所通過的1.9兆美元「美國救援計畫」（American Rescue Plan）。

拜登政府的首席傳染病醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）告訴媒體，抗病毒藥物是現行疫苗之外，補強疫情因應的重要一環，特別是對身體有某些狀況而可能面臨更大風險的人，對他們而言，施打疫苗可能起不了防護效果。

他還說，抗病毒藥物也能作為對抗新興高關注變異株的重要防線之一，這些變異株會讓目前這一代疫苗無法發揮防護效果。

此計畫將有助於加速目前不同階段發展下的口服抗病毒藥物臨床試驗，諸如默沙東藥廠（Merck & Co）的molnupiravir以及輝瑞大藥廠（Pfizer）的抗病毒藥物，羅氏大藥廠（Roche）與抗病毒藥物開發商Atea Pharmaceuticals也在共同研發這類藥物。

法新社報導，這項計畫是讓患者在確診後非常早就服用藥物，以防止病情發展至嚴重階段，作用像是仿效克流感（Tamiflu）藥物一般。

這項計畫的另一個重點是促進新的抗病毒藥物研發，不只是針對COVID-19及變異株，也包括可能造成大流行的其他系列病毒。