高姓男子9年前趁女同居人就讀大學的女兒返家團聚時，問女大生要不要幫忙生小孩，隨後趁女同居人外出時，到女大生的床上緊抱她並強吻，歷審斥責他敗壞社會善良風俗，依強制猥褻罪判刑10月，上訴後，最高法院駁回確定。

被害人表示，2012年她就讀大三時的過年期間，當天晚上她媽媽去隔壁打牌，她跟高男在客廳看電視、泡茶、聊天，他聊天聊一聊之後，開始講一些奇怪的話，他說跟女大生媽媽之間已經沒有性行為，要女大生幫他生一個小孩。

女大生聽到這句話嚇到，問高男「爸爸為什麼要跟我說這些」，她後來離開客廳到房間睡覺，但高男見她躺臥在床上，竟以雙手用力抱住也、以身體壓住，再強行親吻她的臉頰、下巴、脖子、嘴唇。

高男辯稱他對母女無私奉獻、照顧多年，一向將女大生當作自己女兒，他只是過度疼愛的表現，雙方認知不同所生之誤會，情節尚屬輕微，請法官判處6月以下刑期；歷審認定高男犯行明且犯後態度不佳，判刑10月，最高法院駁回上訴定讞。