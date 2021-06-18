新冠肺炎疫情，台灣死亡率偏高，對此，前綠委沈富雄認為，台灣這波疫情導致其致死率高於全球平均，有2個因素被忽略了，驚悚數字的背後其實來自過去傲人的成就，如果陳時中團隊都笨到看不出來，就不能責怪台灣人了。

沈富雄今（18日）在臉書發文表示，談「死」，令人傷心；談「死亡數」，令人寒心；談「致死率」，令人心寒。開口閉口冰冷的數字，何其冷血也，但，不能因此而不面對，要面對卻不宜感情用事，必須依科學根據，講出個道理。

台灣這波疫情的致死率高於全球平均致死率的消息，佔了各大報頭版頭條，沈富雄直言，斗大的字觸目驚心，給國人帶了無比的恐慌，專家學者分析原因，大致如下：（1）患者年高，多患有慢性病；（2）通報及醫療體系不足，患者未及時接受適當治療；（3）PCR檢測能量不足，恐有確診黑數。

沈富雄認為，這3項都不無道理，但恐怕不是主要原因，但有2大因素被忽略了：

(一)不能拿第一波大流行的前段致死率與全球平均致死率相比。

舉美國華盛頓州（人口760萬，台灣人口的1/3）為例（如附表），可知一年中如有4次相同等級的強颱襲台，危樓會在第一次颱風中倒塌最多，幾次颱風過後，賸下的危樓就沒有那麼危了。

(二)這波疫情的最大特點是從啟動到尖峰只用了10天，而達到尖峰時的確診數只有400，而不是前副總統陳建仁所預測的4000-6000，沈認為去年一整年台灣已經對這個病毒布下有如梅花座的天羅地網，病毒有如困在蚊帳內的蚊子，所有讓人憂心的案例都沒有成災。家庭感染的確診案例遠遠多於社區感染，上半場防疫的效果使有罩世界的社區風險降低，而對無罩世界的家庭沒有影響，遺憾的是年老多病的長者停留在家中的時間長而出門曝險的機會極短，因此，防疫上半場的功效相對使老人家的重病率及致死率無形中提高了。

沈富雄感嘆，驚悚數字的背後其實來自過去傲人的成就，陳時中團隊都笨到看不出來，就不能責怪台灣人了。