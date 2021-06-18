新產(2850)今天舉行線上法說會，公司指出，公司今年動能主要來是來自於車險，全年業務目標仍以提升市占率為主；今年第1季投資收益表現亮麗，投報率達到3.96％，中長期資產配置以提高穩定收益為重點。

新產去年前大三險種，車險占比54％、火險15.5％、傷害險9.8％，市占率10.7％，年增0.1％，今年第1季市占率10.56％，略增0.04％。受到較大綜合火險理賠案影響，第1季綜合率92.87％，雖比去年同期87.3％增加，但仍低於平均長期93％水準。

2020年新產每股盈餘5.16元，主要增加投資收益部分，因第4季有火災損失影響，核保損益沒有成長，全年核保損益沒有隨保險本業業績上來。去年稅前獲利投資占比42％，保險本業占比58％，RBC為413.7％。

新產第1季投資利潤達4億元，超越核保利潤，單季稅後盈餘4.72億元，每股盈餘為1.49元，依舊被火險理賠影響核保利潤，但因為去年第1季肺炎爆發，金融市場動盪，單季投資虧損，今年第1季多頭行情，投資獲利大增，獲利強勁。而去年總資產394.72億元，資產報酬率4.35％，今年第1季也因為投資收益帶動資產報酬率4.68％。

第1季資產配置部分，有價證券占比38％、不動產投資占比12％、國外投資占比15％、存款占比35％、專案及公共投資1％，投報率3.96％。新產固定收益債券採完全避險策略，增加美元債券就會進行避險，避險比例達92.07％。

新產今年本業動能最主要來自於汽車，車市銷售不錯，前4月小客車新掛牌數量年增19.6％，前4月簽單保費來自於車險成長8.01％，雖然火險成長12％，但車險占比54％，絕對金額貢獻大。去年傷害健康險比重下降，主要疫情導致旅遊不振，第1季傷健險還是延續去年情況，持續降低。

下半年資產配置策略，朝穩定收益為主，除債券，還鎖定高股息、不動產證券化、不動產投資的租金收入及特別股等穩定固定收益。