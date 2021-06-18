特斯拉執行長馬斯克一直熱衷於在社群平台上，發表虛擬貨幣相關評論，但同時也影響虛擬貨幣價格波動，引來一些市場質疑炒幣的聲浪，但近期虛擬貨幣投資巨擘諾沃格拉茨（Mike Novogratz）認為，馬斯克只是想要獲得關注，刷存在感而已。

馬斯克在推特（Twitter）上，有意無意的發表推文，或吹捧或支持虛擬貨幣早已非新鮮事，影響虛擬貨幣市場波動的同時，也牽動幣圈人士的神經，惹得不少知名幣圈投資人怨聲載道，呼籲他不要再發推文了。

《Business Insider》報導，虛擬貨幣投資公司Galaxy Digital創辦人諾沃格拉茨接受一名Youtuber「Logic」的採訪，對馬斯克頻頻於推特上發文評論虛擬貨幣，表示「他只是想獲得關注而已」。

諾沃格拉茨先是讚賞馬斯克，的確是一位聰明又細心的企業家，隨後話鋒一轉，直指馬斯克擁有著全球最優秀的公司，卻盡做些什麼事？那些推文對虛擬貨幣完全沒有任何幫助，「比特幣的價值在於認可他的社會大眾，若沒有人看重他的潛力，它什麼都不是」。

馬斯克的推文往往都會造成如比特幣這般主流虛擬貨幣劇烈波動，也顯示這種虛擬貨幣是多麼容易受影響；馬斯克今年2月時從特斯拉帳上砸下15億美元投資比特幣，推升比特幣價格走高，然而也導致許多新鮮散戶投資人在他推文的影響下，爆發拋售潮，導致價格劇烈震盪。

部分分析師預估，在投資機構進軍虛擬貨幣領域後，馬斯克推文對市場的影響會越來越小，不過依現況來看，他的推文仍有一定的影響力；摩根士丹利指出，馬斯克特別著迷比特幣，可能是投資人對其電動車製造商的關注下降所導致。