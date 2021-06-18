萬華遭汙名化是疫情破口，新北市長侯友宜18日晚間在臉書發文回憶當年19歲北上念書，中央警官學校還在萬華，是他在台北的第一個落腳處，侯強調，這次病毒來襲，沒有人能置身事外，「我們並肩作戰」用堅強的意志力、攜手共度疫情風暴。同島一命，我們的心緊緊守在一起，面對疫情來襲，絕不退縮，我們共同努力走過風雨，一定會戰勝病毒。

侯友宜說，那時大家都叫萬華「艋舺」，他的母校中央警官學校過去在現在龍山國中。還記得讀官校的第一個週末，他在柳州街吃到人生第一碗花枝羹，咬下去厚實鮮甜，非常驚艷，唏哩呼嚕大口下肚，那個味道至今讓他難以忘懷。

侯友宜說，當時最大的享受就是在西門町看完電影，然後到廣州街夜市，從香氣十足的魷魚羹、沁涼的愛玉冰到Ｑ彈的大腸圈，有家鄉的小吃，也有很多在南部看不到、吃不到、無法想像的台灣小吃，讓他流連忘返。

侯友宜說，這是他一生中最幸福的歲月，也是他這個窮學生的小確幸，一解異鄉遊子濃濃的鄉愁，也烙印上對萬華深深的情懷。

侯友宜說，在人生幾十年的歲月，常到萬華帶上一碗愛玉冰、陳記蚵仔麵線、梧州街的排骨湯以及紅糟魷魚，和家人一起分享萬華的好滋味；逢年過節到龍山寺，為故鄉的家人祝禱平安，祈求工作順利，那是他在信仰上的心靈寄託。無論在哪工作，他的心從未遠離，他一直是生活的一部分。

侯友宜也提到，當副市長時，他住在台北市，每天上班途中都會經過萬華，順著華翠大橋進入新北。新北市和萬華有七條橋梁相通，許多新北人都在萬華討生活，和一水之隔的板橋、中和、永和、三重和新莊，形成一個200萬人的生活圈，以萬華為中心，共生共榮。

侯友宜強調，這次病毒來襲，沒有人能置身事外，我們並肩作戰，用堅強的意志力、攜手共度疫情風暴。同島一命，我們的心緊緊守在一起，面對疫情來襲，絕不退縮，我們共同努力走過風雨，一定會戰勝病毒。

侯友宜說「這些年，萬華不一樣了，求學時看著的火車地下化了，中華商場拆除了，捷運進來了，商圈也不斷發展，看著萬華不斷成長蛻變，但不變的是我和萬華的連結，從十九歲那年，開始的不解之緣。」