全台防疫三級警戒延長，疫情持續嚴峻不容輕忽，嘉義救國團募集口罩、酒精清潔液、防護面罩、護目鏡等防疫物資，24日捐贈首批防疫用品給嘉義縣水上衛生所，並為防疫前線人員加油打氣。

嘉義救國團總幹事李湘梅表示，救國團徵求防疫物資消息一出，回響熱烈，短短一個禮拜共募集到6000個口罩、150瓶酒精清潔液、防護面罩1400個、防疫護目鏡400個。

李湘梅表示，感謝嘉義市議員傅大偉、宜順工業有限公司林秀月經理、德星紙器股份有限公司董事長陳浚沂、番路鄉博勝藥局、秀林國小許晶媖老師以及救國團嘉義團友會、會長聯誼會、朴子市團委會、竹崎鄉團委會等義工單位慨捐物資。

李湘梅說，這批防疫物資將於今、明兩天捐贈到嘉義市政府、水上鄉衛生所、台中榮總灣橋分院、義竹消防隊、天主教聖心教養院及天主教敏道家園等多個單位，表達嘉義救國團力挺防疫前線勇士的謝意及敬意。