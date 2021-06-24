全台防疫三級警戒延長，疫情持續嚴峻不容輕忽，嘉義救國團募集口罩、酒精清潔液、防護面罩、護目鏡等防疫物資，24日捐贈首批防疫用品給嘉義縣水上衛生所，並為防疫前線人員加油打氣。
嘉義救國團總幹事李湘梅表示，救國團徵求防疫物資消息一出，回響熱烈，短短一個禮拜共募集到6000個口罩、150瓶酒精清潔液、防護面罩1400個、防疫護目鏡400個。
李湘梅表示，感謝嘉義市議員傅大偉、宜順工業有限公司林秀月經理、德星紙器股份有限公司董事長陳浚沂、番路鄉博勝藥局、秀林國小許晶媖老師以及救國團嘉義團友會、會長聯誼會、朴子市團委會、竹崎鄉團委會等義工單位慨捐物資。
李湘梅說，這批防疫物資將於今、明兩天捐贈到嘉義市政府、水上鄉衛生所、台中榮總灣橋分院、義竹消防隊、天主教聖心教養院及天主教敏道家園等多個單位，表達嘉義救國團力挺防疫前線勇士的謝意及敬意。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。