台北市捷運地下街驚傳火災 警消衝入灌救緊急疏散民眾 21:202021/06/18 中時新聞網 蔡炆璇 、中時、 陳鴻偉 、 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市捷運地下街今（18）日晚間驚傳火警發生。（示意圖，非新聞畫面／翻攝YouTube_臺灣交通鐵道影像 台湾の鉄道映像 Taiwan Railway Movies BV2DP） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市捷運地下街今（18）日晚間傳出火警。（影／陳鴻偉傳真） 訂閱影音： 中時新聞網 今（18）日晚間，市民大道、靠近台北轉運站的Y1出口的B2處冒出陣陣濃煙，許多地下街內下班通勤民眾紛紛走避。消防局獲報緊急派遣消防車21輛、救護車3輛、人員59人前往馳援，立即將人員疏散，火勢已在9時4分撲滅，初步研判疑似機房配電盤起火，詳細起火原因仍待火調科調查釐清。 CNN質疑疫苗不知保護力能施打？高端保證安全：沒打更糟 他遇害倒地半死路中 警車衝來「一秒輾斃」家屬控恐怖疑點 #地下街 #灌救 #捷運 #驚傳 #火勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園武陵疫苗施打等待區驚傳大樹倒 所幸無人傷亡 12:052021/06/16 生活 北市驚傳當街擄人 被害人機警跳車 警調監視器追人 19:592021/06/18 社會 萬華7旬老翁失聯多日 警破門驚見陳屍床邊急採檢 13:462021/06/17 社會 富二代尪不肯生驚傳婚變 郭富城舊愛遭爆公主病回應了 11:582021/06/17 娛樂 大溪員林路傳火警濃煙密布 無人傷亡受困 16:092021/06/18 社會 中市台灣大道快車道深夜倒臥1女 疑遭肇逃車撞擊頭顱變形身亡 03:172021/06/17 社會 龜山驚傳工人拆鷹架疑遭強風吹落 從13樓高摔下不治 17:272021/06/17 社會 每晚下水道傳震動怪聲！村民挖開路面全驚呆 15:302021/06/17 搜奇 驚傳員工家屬確診8員工急前往快篩 三立回應了 16:552021/06/17 生活 昔頂處女黨頭銜嫁人 女星驚傳婚變富二代：該斷的斷了 11:492021/06/16 娛樂 列舉多起民進黨協助申請國賠案例 黃子哲批王定宇雙標 13:422021/06/16 政治 太平驚傳感情糾紛 少男遭多人圍毆踹鳥 10:452021/06/17 社會 三立節目驚傳員工家人確診 59歲主持人鄭弘儀已打疫苗 17:382021/06/17 娛樂 社會熱門新聞 市民大道重機雙載一加速 後座女像「豬肉掉地」 6萬人嚇呆 - 社會 台北市捷運地下街驚傳火災 警消衝入灌救緊急疏散民眾 - 社會 叫14歲女友「為愛賣身」15次 他洩慾30次完想種搖錢樹 - 社會 6爺奶躲屋內摸兩圈 員林警破門查獲恐罰36萬 - 社會 雙北6月火化增 死亡數疑蓋牌！是否和疫情相關 殯葬業者不願揣測 - 社會新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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