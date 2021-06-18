台北市捷運地下街今（18）日晚間傳出火警。（影／陳鴻偉傳真）

今（18）日晚間，市民大道、靠近台北轉運站的Y1出口的B2處冒出陣陣濃煙，許多地下街內下班通勤民眾紛紛走避。消防局獲報緊急派遣消防車21輛、救護車3輛、人員59人前往馳援，立即將人員疏散，火勢已在9時4分撲滅，初步研判疑似機房配電盤起火，詳細起火原因仍待火調科調查釐清。

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