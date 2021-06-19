【回憶殺】還記得當年跟林淑容合唱《無言的結局》，紅遍整個東南亞的歌手李茂山嗎？除了在歌壇占有一席之地，轉戰主持界，不僅所有節目都獲得超高收視率，更獲得金鐘獎肯定，沒想到在演藝事業達顛峰之際，卻突然人間蒸發，據悉是好賭欠下千萬債務，加上投資失利，便帶著家人走避海外，就此消失在演藝圈。

李茂山19歲(1979年)時參加歌唱比賽得到冠軍，遠赴新加坡發展後，被當地唱片公司老闆相中發行專輯，一首與林淑蓉合唱的《無言的結局》，立刻紅遍大街小巷，讓他從異鄉紅回台灣，也因此有著「星馬王子」的稱號，雖然外型並非出眾，但憑著與生俱來的舞台魅力，以及獨特的國台語雙聲帶，短時間內征服無數粉絲，更勇奪金曲獎《最佳方言歌曲男演唱人獎》，成為名副其實的金曲歌王，歌壇地位無人能撼動。

李茂山與方芳芳主持《玫瑰之夜》奪下金鐘獎。（圖／中時資料照）

跨足主持界後，李茂山獨樹一格的主持風格，也闖出響亮名聲，當年紅極一時的綜藝節目《連環泡》，更為他量身訂做短劇單元《不平衡先生》，而與戈偉如、方芳芳、葉璦菱等人主持過的節目，像是《來電50》、《玫瑰之夜》、《歡樂一百點》等，在當年皆創下超高收視率，更憑著《玫瑰之夜》，奪下金鐘獎《最佳綜藝節目主持人獎》，是當年少數的「雙金」藝人，在星途備受看好下，每到選舉時，自然成為炙手可熱的站台人選，不過演藝事業邁向巔峰時，卻在1999年突然人間蒸發，幾乎沒有人知道他的去向。

李茂山當年傳出賭博欠下千萬債務無力償還，便帶著全家人逃到海外。（圖／中時資料照）

據悉，李茂山突然神隱，是因為沉迷於賭博，欠下上千萬債務，加上投資餐廳失利，所有積蓄幾賠光，即便吸金功力極強，仍無力還清欠債，只好帶著全家人逃到海外，實際落腳處卻無人知曉。傳聞他在東南亞躲債時，碰到好友林淑容時，透露想回台灣的心情，但現實逼迫下，無法光明正大返回故鄉，重拾飛黃騰達的演藝事業，也有一說是合約問題無法解決，即便返台也無法工作，真實情況不得而知，但當年那首讓他走紅的《無言的結局》，似乎意外唱出他的人生，讓人不勝唏噓。