隨著6月初梅雨開始發威，飽受缺水之苦的中南部地區也獲得舒緩，紛紛解除限水措施，而原本岌岌可危的竹科用水，隨著寶山第二水庫蓄水率回升，也正式確保夏天用水無虞。

新竹寶山第二水庫在5月中蓄水量一度跌至3.7%、116萬噸，竹科工業用水的節水總量管制一度提升到17%，但依舊捉襟見肘，當時竹科也坦言，缺水威脅到晶片生產，恐嚴重衝擊台灣科技業，若再不下雨，6月以後真的很危急。

寶二水庫蓄水量大幅回升，接下來的梅雨預料還會有所進帳，確保了竹科今夏不缺水。(圖／台灣水庫即時水情)

所幸6月後的梅雨為全台帶來豐沛雨量，寶二水庫大幅進帳2200多萬噸，蓄水量從3.7%提升至74.6%、2349萬噸。此外，危急時負責支援竹科用水的石門水庫，與支援石門水庫用水的翡翠水庫，目前蓄水量分別為53.2%、1億800萬噸與85.7%、2億8763萬噸，也都確保了今夏竹科供水無虞。

除了寶二水庫，上月一度陷入缺水危機的日月潭、湖山、仁義潭與南化水庫，蓄水量也都回穩至80%上下，其中日月潭水庫目前87.5%、水位也來到746公尺，距離滿水位僅剩2公尺。