雲林縣連日降雨，22日更下了1波豪大雨，湖山水庫水位已達210公尺，再1公尺就達滿水位，水庫管理中心表示雨水會持續從山區挹注至水庫，預計明天應可滿水位，以每天供水量15.5萬噸計算，至少可供水至今年10月，若持續挹注雨水，甚至11月至明年4月的枯水期也無缺水之虞。

梅雨鋒面為雲林縣帶來豐沛雨水，根據水利署水庫即時水情，截至22日中午，位於斗六市與古坑鄉交界處的湖山水庫蓄水量為4873.01萬噸，已達95.8％，目前雲林山區仍有雨勢，水庫持續進水中，預計23日可看到睽違已久的滿水位。

湖山水庫管理中心主任李炎任表示，今年初由於缺少雨水，全台出現嚴重缺水問題，湖山水庫蓄水量1度跌破30％，直到5月底開始降雨，才暫緩水情危機，這幾天的豪大雨更讓水庫接近滿水位，一旦滿水位且持續降雨，將展開自然溢流，屆時會通知下游地區民眾加以留意。

李炎任說，此波梅雨鋒面來得又快又急，降雨量相當大，這段時間若能維持高水位，未來11月至明年4月較無雨水的枯水期，農用與民生用水的供應便不致出現問題。

李炎任說明，湖山水庫集水區除了雲林山區，還包括嘉義縣梅山、阿里山，以及南投縣竹山等地，雖說目前蓄水量充沛，但日後若天氣炎熱，用水量會相對增加，長期而言還是要節約用水。

雲林縣政府水利處處長許宏博指出，這幾天大雨讓縣內農地獲得充足的澆灌，各溪流、排水系統也都補充到大量雨水，面對梅雨季的來臨，為避免產生水患，縣府已在各鄉鎮完成移動式抽水機布設工作。