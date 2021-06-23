梅雨滯留鋒面加上西南風水氣，連日暴雨為中南部水庫大大渴，氣象局長鄭明典今天PO出一張圖，日月潭水庫蓄水率來到97.7%，已經滿了，網友看到消息後也興奮留言「九蛙在歡呼」、「太好了」。

中南部連日降雨，不僅把南化灌滿，水多到自然溢流，鄭明典今天在臉書發文，指出日月潭水庫也滿了，「有雨，水位不再明顯上升，應該就是滿了！辛苦了！」。

鄭明典PO出日月潭水庫水情圖，蓄水率達97.7%，有降雨但水位不再明顯上升，應該就是滿了！（翻攝自 鄭明典臉書）

日月潭水庫滿水位為748.48公尺，目前水位來到748.11公尺，有效蓄水量達到12507萬立方公尺，蓄水率97.7%，整個水庫幾乎全滿。

對此，網友紛紛留言：「感謝老天爺，這是好事一樁」、「九蛙在歡呼！」、「已去過日月潭世界著名的步道啊」、「太好了」，但也有人表示「可惜了，鯉魚潭跟德基，雨沒下在該地區」、「德基水庫的集水區是不是比較細長？要讓雨水命中好像不太容易」。

日月潭水位上升，九蛙疊像沐浴水中。（日月潭風管處提供／廖志晃南投傳真）

目前台灣水情仍有4縣市為枯旱預警，經濟部水利署指出，台中市及彰化縣北區為「橙燈警戒」減量供水，新北市林口、桃園、新竹縣市、苗栗縣、連江縣為「黃燈警戒」減壓供水。

圖為5月時南投縣環保局空拍記錄日月潭岸邊現況，乾到出現大片草原。（南投縣環保局提供／王文吉南投傳真）