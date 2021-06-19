突破疫情限制，屏東希望兒童合唱團（見圖）將再登匈牙利Cantemus國際合唱節。（台北愛樂室內合唱團提供）

突破疫情限制，台北愛樂室內合唱團和屏東希望兒童合唱團將再登匈牙利Cantemus國際合唱節（Cantemus International Choral Festival），與世界9國合唱團隊舉辦線上串連演出，預計在台灣時間6月21日凌晨1點登場。

台北愛樂音樂總監古育仲表示，「Cantemus的兒童跟青少年合唱團拿過20多次的世界冠軍，是全球最頂尖的兒童和青年合唱團之一，而其他國家受邀的團隊也都是各地最優秀的合唱團，真的很榮幸我們能被邀請一起參與這次的串連音樂會。」

匈牙利Cantemus國際合唱節是歐洲具代表性的合唱音樂盛事之一，每兩年舉辦一次，過去台北愛樂室內合唱團曾在2007年和2014年兩度獲邀演，屏東希望兒童合唱團則是在2016年參與演出。

合唱節原本應在去年舉辦第13屆，但碰上疫情大爆發，被迫延期一年。然而，今年全球疫情尚未完全解除，因此改為舉行線上慈善音樂會，募得款項將捐助當地醫院協助抗疫。

今年演出陣容除了匈牙利當地團隊，還包含菲律賓、俄羅斯、日本、南韓、西班牙、南非、印尼、瑞典、台灣等，將線上呈現各國團隊精選的演出錄影。詳情可至http：／／cantemusfestival.org.hu

此外，台北愛樂每年定期於暑假舉辦的「台北國際合唱音樂節」以及「台北國際合唱大賽」，也因國內疫情升溫將改於線上舉行，並計劃推出全新線上講座系列活動，相關資訊可至https：／／www.ticf.tw／