今（19）日晚間7時許，台中市大雅區中山路一家鋁門窗工廠驚傳火警，消防局人車獲報後趕赴現場，發現熊熊火舌及濃濃黑煙已從廠內竄出，目前消防局已出動大雅、水湳、西屯等分隊人車前往搶救，據悉火勢已控制。又警消指出，起火工廠是一層樓鐵皮建築，可內部有閣樓夾層，平時由1名員工居住，加上人在外的屋主表示，工廠2樓有員工居住，不排除是火場1名已無生命徵象的人員，警方目前正在釐清其身分。