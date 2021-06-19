台中大雅鋁門窗工廠火警竄火舌黑煙 1人救出無生命徵象 20:402021/06/19 中時新聞網 蔡炆璇 、中時、 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大雅區中山路鋁門窗工廠晚上發生火災，一人救出後已無生命徵象。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（19）日晚間7時許，台中市大雅區中山路一家鋁門窗工廠驚傳火警，消防局人車獲報後趕赴現場，發現熊熊火舌及濃濃黑煙已從廠內竄出，目前消防局已出動大雅、水湳、西屯等分隊人車前往搶救，據悉火勢已控制。又警消指出，起火工廠是一層樓鐵皮建築，可內部有閣樓夾層，平時由1名員工居住，加上人在外的屋主表示，工廠2樓有員工居住，不排除是火場1名已無生命徵象的人員，警方目前正在釐清其身分。 他遇害倒地半死路中 警車衝來「一秒輾斃」家屬控恐怖疑點 台北地下街驚傳火災 警消衝入灌救緊急疏散民眾 #工廠 #鋁門窗 #黑煙 #屋主 #員工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 力挺鄰長接種疫苗 中市藍議員怒批中央亂卡 15:262021/06/19 政治 廣東增6例本土病例 深圳機場餐廳員工染變種病毒 10:552021/06/19 兩岸 聰明錢偷跑到電子 3大族群有機會反攻 09:002021/06/19 財經 賣3千萬房卻想省9千「履保費」 屋主12萬險飛走 09:012021/06/19 房產達人 企業員工餐廳沒採梅花座 侯友宜下重話：不改善就勒令停業 15:182021/06/19 生活 苦撐不讓員工放無薪假 優遊吧斯賣餃子開源 10:322021/06/19 寶島 台塑六輕員工四天普篩1萬1911人 全部陰性 08:592021/06/19 財經 社會動盪下美槍廠大賺300億 亞裔族群也搶購 19:492021/06/19 國際 台東監所基層爆料遭強制打疫苗 獄方：採意願調查 11:052021/06/19 生活 不手軟！林口某科技公司餐廳沒採梅花座 遭重罰1萬5 13:502021/06/19 社會 廣東添6例本土確診 深圳寶安機場2人感染印度變異株 11:532021/06/19 兩岸 出國拚經濟員工 工具機業爭取優先打疫苗 04:102021/06/19 財經要聞 中和環球櫃姐確診 19日全館歇業消毒 12:142021/06/19 生活 社會熱門新聞 他猛吸狂戳都喝不到 陸手搖飲名店布丁奶茶驚現「壁虎沉屍」 - 社會 民進黨3＋11如國民黨服貿協議？黃國昌：行政院調查是笑話 - 社會 「丈母娘最愛」是他 網紅定617羅一鈞日 鐵粉認暗戀很久 - 社會 越女攀抹茶山失蹤3月尋獲半截屍 搜救教官曝「遺體分離」可能原因 - 社會 爬抹茶山離奇失聯3個月 越南籍女子遺體遭啃新北尋獲下半身 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。