美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗20日抵台，剛好落在國內施打AZ疫苗一周後，猝死個案頻傳的時候，導致長者們更加觀望。台北市聯合醫院中興院區主治醫師姜冠宇PO文，他認為，若AZ出現緩打潮，政府應放寬年齡限制，避免救命疫苗不必要的浪費。
姜冠宇指出，根據《美國醫學會雜誌》（JAMA）一篇文章，指新冠疫情期間，美國養老居民的 「超額死亡」統計，2020年顯著高於2019年，且調查中多數居民的年齡在80歲或以上，48%更超過85歲，許多人同時患有多重慢性病，極易受COVID-19不良後果影響。
姜冠宇認為，老人緩打疫苗卻沒有替補機制，是很可怕的浪費，「在日本，老人不想打，他的陪病者可以打；在美國，老人不想打，剩餘劑量可以用抽的，決定施打者。」他建議疫情指揮中心，台灣應考慮「你不打給我打」的接種機制。
萬一大家都在等更好、更無副作用的疫苗，恐怕台灣社會在未達到足夠普及率前，又會發生一波新的疫情，除非2劑疫苗普及率達75%，才有恢復經濟活動的本錢。
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