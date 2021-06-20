全台長者打疫苗發生猝死事件，引發社會高度關注。台大癌醫中心副院長王明鉅今在個人臉書發文說，疾管署疫苗統計數據，6月15日有3頁、16日剩2頁、18日僅有1頁，沒公布不良反應件數與性質及死亡人數，全台灣人民都不必知道了嗎？

「一聲長嘆，夫復何言！」王明鉅說，從6月15日以來，他關注高齡長者在疫苗施打後的死亡不良事件，因為他的確被嚇到了。但接下來幾天的事件發展，讓他更害怕與驚嚇。

王明鉅表示，超過60位高齡長者在注射疫苗後猝死，他想要了解其中緣由，以釐清慢性病的高齡長者到底要不要去打疫苗？打疫苗到底有沒有風險？打疫苗之後死亡的風險和沒有做好防護工作到處趴趴走然後染疫死亡的風險比較起來，到底低多少？

昨天有臉友告訴他，疾管署疫苗統計不見了。他趕快去查，疫苗統計還在，卻有至少3種不同版本，6月15日有3頁、16日剩2頁、18日僅有1頁。他認為，這可是人命關天，攸關全台灣人民打疫苗的施打與安全性數據不是嗎？只公布1頁，包括不良反應件數與性質以及死亡人數，全台灣人民都不必知道了嗎？

王明鉅說，2021年的疫情與疫苗風暴中，竟然還發生「就是不讓你看，就是不讓你知道」的事，他很傷心，為那許多逝去的長者傷心。他認為台灣竟然是以這種方式，來應對大眾害怕與關心的公共衛生狀況而傷心。

不過指揮中心發言人莊人祥表示，關於疫苗統計資料，周一到周六都會更新，周日則沒有；各類別統計接種數量，每周三公布一次；至於不良事件通報，周一到周五會有統計，周六、周日則不會公布，而是會與全國藥物不良反應通報中心的研判資料彙整後，統一在周一公布。他強調，從4月14日以來，就是這樣的作業模式，指揮中心現在並沒有偷懶。