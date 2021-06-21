上周行政院正式授權台積電洽購500萬劑原廠BNT疫苗，對此，分析師陸行之在個人臉書上條列4點分析指出，台積電不出手這個死結打得開嗎？郭董事長會不知道台積電能推一把嗎？並認為，原來台積電不是不出聲，而是低調、低調、再低調。

針對台積電洽購疫苗的事件，陸行之認為即使台積電要幫政府買到2000萬劑，影響EPS不到1元，才能夠輪到台積電員工施打疫苗，台積電也應該去做，「假設一家公司的價值是未來20年的折現現金流，台積電又不是未來20年每年額外花1元做這事，所以對公司價值的影響就是每股不到1元，更何況台積電在送了500萬劑以後，可以透過旗下基金會加碼採購短缺的數目再轉賣給政府，這樣對EPS的影響就更小了。」

此外，陸行之也認為，台積電不出手購買疫苗，很難有解決方法，「如果台積電不出手，這個死結打得開嗎？郭董事長會不知道台積電能推一把嗎？」

事實上，先前各界先前購買疫苗風聲不斷，當時陸行之就好奇為何台積電悶不吭聲，「重點客戶會持續把所有的晶圓代工訂單雞蛋，都放在一個悶不吭聲，一點防範措施都不做的台積電籃子裡嗎？當時台積電至少也應該爭取採買數量夠全球超過50000的員工優先施打吧，搞半天不是不出聲，而是低調，低調，再低調。」

最後，陸行之認為台積電積極參與做社會公益，我放心，相信張忠謀前董事長及張淑芬夫人也會大力同意支持的。

台積電洽購疫苗500萬劑，外界推估投入金額將高達50、60億，引發關切購買疫苗一事是否有經過董事會核准，且符合公司治理原則，對此，台積電澄清6月董事會已報告購買疫苗的規劃，待相關事項確定後提案由董事會作成決議追認，並依法發布重訊。