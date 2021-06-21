圖為雇主聘用移工的防疫措施。（指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(21)日表示，為促使聘有移工的雇主加強落實防疫工作，勞動部已修訂相關雇主聘僱移工的指引，明定下列雇主應辦理措施及建議事項，否則將依「就業服務法」處最高新台幣30萬元罰鍰，情節嚴重者，將針對聘僱移工名額予以廢止或不予許可。

勞動部部長許銘春表示，基於近期苗栗縣有電子廠移工群聚感染案件，勞動部再強化移工工作及生活住宿管理，勞動部已修訂「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」來因應，要求雇主落實防疫措施，避免發生防疫破口。

強制規範部分，疫情期間雇主應辦理措施，包括移工的工作區及生活區應分艙分流，同產線移工應住宿於同一地點，洗衣空間等公共區域應分時段使用。

此外，不同雇主的移工不得混住、公共區域應依照移工住宿樓層分時段使用、每天進行移工健康監測及記錄移工出入足跡、接觸史與是否群聚等資料，並應備有1人1室隔離空間等，提供快篩陽性移工使用。

給予雇主建議辦理事項部分，包括調整產線人員間距，或運用宿舍閒置空間，加大移工居住面積，以保持社交距離；協助移工購買物品，減少移工外出需求；針對有症狀的移工儘速安排篩檢，並於結果出來前預防安排居住1人1室等。

許銘春指出，雇主在疫情期間若未依指引規範妥善辦理，將視情節輕重，要求雇主限期改善，最多將給兩周的改善時間，否則會立即依「就業服務法第57條第9款」規定，處新台幣6萬至30萬元罰鍰；對於違規情節重大者，將再針對聘僱移工名額予以廢止或不予許可；另雇主如委託仲介公司辦理移工生活照顧，因仲介公司未善盡受任事務，違反防疫措施，將依仲介公司違反就業服務法規定，處新臺幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰。

媒體問到，該指引似乎針對產業移工為主，社福移工是否也適用？許銘春說，社福移工若是住在移工宿舍，也要遵守相關規範，因為社福移工人數也不少，假設有共同居住的情況，分艙、分流、分食也要嚴格遵守。