北農傳出群聚感染，農業大縣屏東縣府緊急啟動快篩 17:572021/06/21 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北農傳出群聚感染，屏縣府將緊急啟動快篩。(本報資料照騙) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北農產運銷公司傳出新冠肺炎群聚感染，這把火燒到農業大縣屏東，擔心有工作人員與確診者近距離接觸，屏東縣政府隨即啟動防疫措施，將在22日起辦理快篩。 屏縣府表示，22日起，將在屏東市國仁醫院、潮州茂隆骨科醫院、恆春南門醫院辦理快篩，請5月20日至6月20日曾與北農各市場有接觸者，盡快前往快篩，並務必立刻進行自我健康管理。 屏縣府農業處也展開接觸者調查，將依接觸程度，分別要求居家隔離或做健康管理。 北農群聚滾雪球 累計45人確診 彰化再添1確診 南彰4鄉鎮啟動快篩 #新冠肺炎 #台灣 #快篩 #北農 #屏東縣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北農與北市長照機構連爆群聚 侯友宜：新北共同面對 10:352021/06/21 生活 北農群聚延燒 黃珊珊令陰性者先打疫苗 11:372021/06/21 生活 北農45人感染風暴 議員要柯P向全民道歉 11:112021/06/21 政治 拚清零！花縣府於22至25日替亞泥、台泥員工快篩 17:502021/06/21 生活 南彰化里長夫妻確診 4熱區啟動快篩監測 04:102021/06/21 地方新聞 製造困擾的都先處理！柯宣布遊民也先打疫苗 15:052021/06/21 生活 北農群聚染疫 農委會籲優先施打疫苗 10:302021/06/21 財經 士林染疫機構嗆市府遲不做快篩 黃珊珊回應了 13:482021/06/21 生活 直播》新北各區確診降為個位數 侯友宜：今增38例、3例與北農有關 14:482021/06/21 生活 雙北果菜批發市場拚6千人快篩 陰性即接種疫苗堵疫情 16:262021/06/21 生活 居家快篩價格遠高於國外 藍委：應免費供民眾取用 11:552021/06/21 政治 生活熱門新聞 桃園5確診創新低 六輕群聚添3人 足跡僅龍潭中興郵局 - 生活 解封無望？北農45人確診 萬華進入第三波感染 - 生活 作家吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲 - 生活 南彰化染疫里長娘主持私人神壇 宗教服務接觸者逾30人 - 生活 暴雨輪到中部了 鄭明典：可能會有點久 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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