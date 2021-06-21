台北農產運銷公司傳出新冠肺炎群聚感染，這把火燒到農業大縣屏東，擔心有工作人員與確診者近距離接觸，屏東縣政府隨即啟動防疫措施，將在22日起辦理快篩。

屏縣府表示，22日起，將在屏東市國仁醫院、潮州茂隆骨科醫院、恆春南門醫院辦理快篩，請5月20日至6月20日曾與北農各市場有接觸者，盡快前往快篩，並務必立刻進行自我健康管理。

屏縣府農業處也展開接觸者調查，將依接觸程度，分別要求居家隔離或做健康管理。