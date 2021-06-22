台灣各地溫度屢創新高，天氣真的好熱，很多人都會想要喝杯冰涼飲料解渴、降溫。但是，一到夏天就會在社群平台上會看到一些文章的轉傳分享，訊息內容大致意思指出「大熱天喝冰水、沖冷水澡，會有微血管爆掉、中風等危險」，是真的嗎？

●適當補充水分 避免對身體健康造成危害

天氣熱、運動後應多喝水、排汗，以調解體溫。衛生福利部南投醫院洪世昌院長表示，每日應飲用足夠的水量，以維持身體理想的含水狀況，而非溫度之高低。不過，極端氣候確實可能對人體的健康產生危害，但是在夏天喝冰水或洗冷水澡與中風的相關性研究文獻報導並不多。

●短時間大量喝冰水、洗冷水澡 高危險族群應注意

不過，短時間大量喝冰水與洗冷水澡會使血管收縮、心跳速率改變，因此，洪世昌強調，患有心血管等慢性疾病者、老年人等需注意，因為身體可能無法負荷環境溫度之驟變，在冰水的刺激下，可能會導致身體不適。

(示意圖/常春月刊提供)

●天氣炎熱戶外活動 這樣做防中暑

台灣夏季高溫以及高濕度的氣候，使人體難以有效散熱。在大太陽底下，從事戶外活動或是運動，長久暴露於悶熱的環境裡，如果沒有補充適當的水分和鹽分，產生身體機能失常，導致熱衰竭。因此，洪弘昌提醒，在戶外活動時，應盡量穿著輕便、易於散熱的衣物，並適時補充水分以及電解質，適度休息，預防熱衰竭甚至熱中暑的狀況發生。