台灣疫情嚴峻，卻面臨疫苗嚴重不足的窘境，且光是日本、美國捐贈共374萬劑疫苗，更遠遠超越自購到貨的110多萬劑。在疫苗採購上，國民黨前立委孫大千痛批，「民進黨政府真是丟臉丟到外太空去了」。

孫大千今（22）日在臉書表示，民進黨政府在疫苗採購上，不斷吹噓已經有了超前部署，甚至還要嫌疫苗如果買的太多會很難處理，更別說去年疫情未爆發時，足足有一年多的時間來進行疫苗採購，甚至在立法院備詢的時候，還要囂張的說全世界都緊追在台灣之後。

在疫苗採購上，孫大千痛批，「民進黨政府真是丟臉丟到外太空去了」。（圖／摘自孫大千臉書）

「民進黨政府真是丟臉丟到外太空去了」，孫大千接著提到，政府花了台灣人民幾百億的預算來進行疫苗採購，只會讓民眾當冤大頭，以高額的價格去施打一劑連第三期臨床實驗都還沒有開始的疫苗。

孫大千說，民進黨政府自己買不到疫苗，對於民間力量自力救濟捐贈疫苗還要處處刁難，結果，到頭來還是淪落到要靠美國和日本的捐贈施捨，但還好有美國和日本的雪中送炭，否則台灣人民肯定會被這個無能缺德的政府給害慘了。