92歲老翁因罹患失智症，迷路沒戴口罩，被警方一眼認出是迷途常客，直接載送返家。（警方提供／石秀華高雄傳真）

高雄市1名高齡92歲林姓老翁，上周五早上離家後迷路，因疫情期間，沒戴口罩緩步走在中都窯廠附近特別顯眼，警方獲報前往現場關切，一眼認出是轄區迷途常客，隨即貼心地先替老翁戴上口罩，並依照慣例送老翁返回離家約1公里遠的住處，讓家屬欣慰不已！

三民一分局指出，家住鼓山二路的林姓老翁（92歲），因有些許失智症狀，經常出門就忘了回家的路，上周五傍晚5時許，三民派出所接獲里長報案，指一名老翁沒戴口罩在中都窯廠附近徘徊，巡佐黃健峰、警員林裕智隨即前往處理，警方到場後，一眼就認出林姓老翁是家住在鼓山區的迷途常客。

由於林姓老翁沒戴口罩，警方隨即從警車上拿出備用口罩，替老翁戴上口罩，直接以警車載送返家；老翁的妻子因行動不便，見到老伴又被警方送回家，感激地說，家住鼓山區的兒女常回家探望，但丈夫因多年前罹患失智症，常外出散步就忘記回家的路，所幸因沒戴口罩及時被發現，不至於挨餓受凍，感謝警方幫助他回家。