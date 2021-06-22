行政院孩童家庭防疫補貼網（10000.gov.tw )於6月15日上線，18日ATM也加入服務，讓國小以下孩童及國中、高中、五專前三年身心障礙學生的父母或監護人透過網路及ATM可以申領1萬元，到今天中午12時止，已有85.75％完成申領。

教育部統計，在網路申請部分，至今日12時已有166萬6990人完成網路申領登記，並已順利將補貼撥入160萬7438人的指定帳戶，另有3萬1250人金融機構也正在辦理撥款；在ATM領取部分，到今日12時完成現金領取的人數累計達30萬1533人；合計透過網路及ATM已領到1萬元孩童家庭防疫補貼的人數比率約85.75％。

因故未能於第一階段以網路與實體ATM申領之特殊個案，教育部將於6月底前公布第二階段領取時間與方式，提供相關申領協助，以維護每一位符合請領資格民眾的權益。

此外，教育部也公布最新數據，從4月20日到6月21日下午5時30分止，共有617位學生確診，比前一天的607人多10人。確診的學生中，包含大專生209人、高中生98人、國中生98人、國小生149人及幼兒園生66人。