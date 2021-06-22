國內有專家呼籲，中央應對現有的數千名康復者進行血漿蒐集，作為重症病患的戰備物資，中央流行疫情指揮中心今天表示，由於國際間的報告顯示，血漿療法效果有限，暫時不會考慮蒐集康復者血漿，但若有醫院打算蒐集康復者血漿做研究，並不反對。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天表示，康復者血漿在其他新興傳染疾病還沒有好的治療方法中，是很常拿來當作治療的方法之一，這次新冠有很多國家都有採用，而台灣因剛開始個案很少，也沒幾例重症病患，因此一開始沒採用這種治療方式。

張上淳說，當年SARS時有醫院採用血漿療法的方式，但這次到目前為止，國外也有相關報告，但這些報告中的療效不是很好，我們專家小組有開會過，討論是否要儲備這樣的物資，但由於目前療效不是很理想，可能因素包含使用要在很早期，如果稍微晚一點就會較不好。

張上淳說，這就有點像單株抗體藥物，不過國內目前已有進口單株抗體，這幾天都有在病人身上使用，所以還是決定用單株抗體比較安全的方式使用，但若國內有醫院想蒐集血漿，來進行臨床試驗也非常支持。