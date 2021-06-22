中國政府網微信公號22日消息，有網友反映「在A省打的新冠疫苗，B省卻查不到？怎麼辦？」經轉國家衛健委權威答覆，正在彙總全大陸新冠疫苗接種資料，擬於近期發布相關資料查詢服務介面，供各地調用，並納入健康碼管理，解決健康碼顯示跨省分新冠疫苗接種資訊問題；盡快實現全大陸聯通，解決跨省查不到新冠疫苗接種資訊問題。

陝西網民建言指出，大陸目前疫苗接種，核酸檢測等資訊還沒有全國打通，例如他在山西打的疫苗，在陝西就看不到已經注射的資訊。這樣會造成很多資訊不一致，建議盡快打通，降低管理成本，方便人民出行。

國家衛健委回覆，前期部分省分建設的新冠疫苗接種資訊查詢系統，可查詢省內疫苗接種資訊，不能查詢跨省分接種資訊。該委員會正在匯總全國新冠疫苗接種資料，擬於近期發布相關資料查詢服務介面，供各地調用並納入健康碼管理，解決健康碼顯示跨省分新冠疫苗接種資訊問題。

大陸國家層面已建立核酸檢測結果資訊庫，並提供給各地調閱。核酸檢測機構把核酸檢測結果，透過中國疾病預防控制資訊系統，上傳到國家資料庫，個人可通過健康碼查詢到自己的核酸檢測結果資訊。