北農爆發群聚感染，45人確診，北市昨(21日)下午在萬大國小設置快篩站，針對拍賣員、承銷商、零銷攤商等做快篩。前民進黨立委郭正亮指出，北在施打疫苗的優先順序中，北農無法歸類到第2類名單，最多勉強歸類到第7類，他更直言中央疫情指揮中心有邏輯上的漏洞。

郭正亮21日在中天政論節目《正常發揮》中(41:37處開始)表示，現在有拿出辦法，員工600人，承銷商加一加總共4000人，現在全部做快篩，陰性就打疫苗，陽性就立即隔離，且從6月24日開始，要拿陰性證明才能進場，重點是承銷商和其他人的互動遍及大江南北，現在還不知道些人是不是陽性。

郭正亮指出，事實上北農並不在第2類名單中，「海關、動植物檢疫，都是第2類，社區關懷、村里長，北農不在裡面，北農要硬塞進來，恐怕要塞到第7類，社會重要機關的必要運作人員，塞不進第2類，這裡就看到，指揮中心有邏輯上的漏洞，他就沒想到這個，很多地方恐怕是不能停的」。

郭正亮也說，「我不知道類似的機構是不是還有漏掉，我們現在才看到北農有這樣的情況，是不是這些機構都要好好想一想？今天指揮中心又調出新名單變10類，裡面還是沒北農」。

面對主持人的提問，郭正亮認為，問題在於不能停業，事實上大部分都有群聚，有些可以停，但有些不能停，比如台積電，北農這件事，就是只能阿彌陀佛，希望那些外延出去，沒有做疫調的各縣市人員沒事，不然要怎麼辦？」