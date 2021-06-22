今（22）日受滯留鋒面及西南風影響，上午前中南部已有局部大雨及豪雨，中午過後西半部地區陸續有對流雲系移入及發展，宜蘭、花蓮配合午後熱對流，都有短延時強降雨發生，16縣市陸續發布豪雨、大雨特報。

氣象局指出，今入夜後基隆北海岸及宜蘭、花蓮仍有局部對流發展造成較大雨勢，西半部多數地區降雨稍緩，不過滯留鋒面仍在台灣上空，加上西南風依舊偏強，明天降雨強度及範圍有何變化，氣象局將於20：30直播說明。