直播》鋒面西南風合攻 豪雨灌全台 氣象局最新說明 20:302021/06/22 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受滯留鋒面及西南風影響，16縣市陸續發布豪雨、大雨特報。（中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（22）日受滯留鋒面及西南風影響，上午前中南部已有局部大雨及豪雨，中午過後西半部地區陸續有對流雲系移入及發展，宜蘭、花蓮配合午後熱對流，都有短延時強降雨發生，16縣市陸續發布豪雨、大雨特報。 氣象局指出，今入夜後基隆北海岸及宜蘭、花蓮仍有局部對流發展造成較大雨勢，西半部多數地區降雨稍緩，不過滯留鋒面仍在台灣上空，加上西南風依舊偏強，明天降雨強度及範圍有何變化，氣象局將於20：30直播說明。 北北基16縣市豪大雨特報 氣象局最新說明 訂閱影音： 中時新聞網 北市推批發市場專案 柯文哲：試試用疫苗圍堵疫情 台列新冠低風險國家 24日起遊荷蘭免隔離 #氣象局 #大雨 #滯留鋒面 #西南風 #豪雨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北農、士林長照2案共通點曝光 苗博雅：三級警戒來最憂心的問題 11:192021/06/22 政治 雙北下大雨 彭啟明曝「頭頂那一胞對流」：能避就避 09:182021/06/22 生活 創北市議會先例！柯文哲總質詢取消改書面質詢 17:362021/06/22 政治 拚防疫 北捷1280定期票退票可線上申辦 免出門超安心 11:572021/06/22 科技 女直播主散佈「雙北封城」假訊息 被逮竟嫁禍給警察 11:042021/06/22 社會 中南部大雨氣溫降 22日用電量少好多 10:412021/06/22 財經 全台致災豪雨到 行星尺度級滯留鋒開炸 連雨4天 07:512021/06/22 生活 豪大雨水庫大進補 盧秀燕：旱象解除 防災不能掉以輕心 11:112021/06/22 生活 中南部豪大雨 蔡英文：我們會嚴陣以待 11:292021/06/22 政治 連續鋒面帶來大雨 剩台中實施夜間減壓、工業強制節水7％ 15:422021/06/22 財經 防疫情擴大 農委會：已爭取到3.63萬劑疫苗 目標盡快施打 16:392021/06/22 生活 生活熱門新聞 疫情才見曙光北市又爆群聚 專家：三級警戒再延2周才穩 - 生活 建中詩人教師吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲 - 生活 台南7天＋0民眾憂解封恐釀另一波疫情 黃偉哲：會審慎評估 - 生活 628解封否明公布 陳時中敲定：不分區降級 - 生活 吃這些藥不能打新冠疫苗？台大醫院QA專區一次解答 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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