溫嫌對朱男開槍後，在友人協助下逃逸，目前已不知去向，警方仍正追緝中。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安深夜驚傳槍響，一男口腔中彈後倒地不起，鮮血直流，所幸送醫後恢復意識，警方已鎖定犯嫌，目前正追緝中。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安深夜驚傳槍響，24歲的溫姓犯嫌與20歲的朱姓男子疑似早就互看不順眼，昨深夜駕車在花蓮市歹路相逢後，一路追逐到吉安鄉，溫氣憤地沿途朝著朱開了10多槍，並下車攔人，沒想到他竟殺紅了眼，朝著坐在駕駛座上的朱開槍，朱中彈後倒地不起，鮮血直流，由於子彈貫穿口腔，送醫雖一度恢復意識，最終仍在今天上午宣告不治，而溫嫌目前已不知去向，警方仍正追緝中。

昨天晚上11點多，溫嫌與朱男當晚分別駕駛轎車在花蓮市追逐，沒想到途中經過吉安鄉吉興路一段時，溫竟攔下朱，氣憤之下，拿著槍枝，朝著坐在駕駛座上的朱男開槍後。據了解，溫的友人在事發後火速駕車抵達現場，趁亂之中協助他逃逸。

警消獲報趕抵現場後發現，朱男因頭部中彈，鮮血直流地倒在駕駛座上，將他拉下車時，一度失去呼吸、心跳，所幸在救護人員CPR下，恢復生命跡象，到醫院後恢復意識，經治療後未能脫離險境，在今天早上10點15分宣告不治。

警方沿途拾獲7顆90手槍彈殼，目前正送驗比對，同時在朱男車上起獲開山刀、辣椒槍等物，由於當時朱男車上有3名男性目擊者，並將他們帶回偵訊。

另外，警方依現場跡證，鎖定白色與金色轎車經槍擊後一路開往北方逃逸，沿線轄區員警接獲通知後也多加留意，果然今天清晨在新城鄉攔截到白色轎車，並將5名疑似涉及本案的男子帶回偵訊，不過溫嫌目前仍不知去向，警方正追緝中，同時也在釐清相關犯罪動機，全案將依殺人、槍砲、聚眾鬥毆等罪嫌移送偵辦。

由於去年7月吉安鄉勝安二街也曾發生一起槍擊砍人案，造成造成1死、1傷，2案之間是否有相關性，警方目前也還在調查中。