電影《我不是藥神》台灣真實發生，8年前男子林永弦從大陸輸入含「阿魏酸」成分的針劑，謊稱可以治療癌症誘騙已故藝人賀一航施打，徐乃麟也因此讓患有膽管癌的母親打禁藥，最高法院依違反藥事法將林男重判5年，併科罰金300萬元，沒收犯罪所得逾千萬元確定。

原名林詠耀的林永弦在11年前透過友人介紹認識賀一航，他向對方表示可以提供針劑治療其大腸癌，不需開刀，賀一航陸續購買施打，2012年賀一航接受腸癌切除手術後未接受化學治療，2019年6月3日死亡。

林因賀一航的緣故結識徐乃麟，他知悉徐母患有膽管癌在2014年拿6支禁藥給徐，供其母親施打；林男陸續以此方法，號稱其活化細胞的藥劑能治癒癌症等各種病症，欺騙政商界及藝人購買施打，賺取暴利。

台中高分院更一審斥責林男吹噓禁藥療效之方式，販賣、轉讓其所輸入之禁藥，藉此詐取財物，破壞醫療秩序，判處5年徒刑，併科罰金300萬元，犯罪所得人民幣750萬元、美金100萬元、新臺幣1565萬元沒收，上訴後，最高法院駁回定讞。