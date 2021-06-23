華興（6164）在中南美低溫照明與中國白色家電訂單回溫，以及UVC新事業持續擴展帶動，今年前5個月營收年增12.72%。第二季營收可望維穩第一季水準以上，第三季則啟動漲價以反應成本。全年營運力拚轉虧為盈。

華興近來有部分LED元件產品調整價格，以反應材料成本上揚。華興5月已進一步對成本大漲的模組類客戶，協商調漲價格，第三季可望逐步顯現漲價效應。

華興5月營收回升至8100萬元以上水準，可望帶動第二季營收持續年成長的態勢，第二季營收有機會比上季穩定增長，全年營收亦可望比去年成長，公司目標今年挑戰轉盈。今股價強攻漲停11元。

今年公司持續擴展UVC消毒相關領域，UVC業務除了代理台灣昕諾飛大型商用UVC LED滅菌/消毒產品外，也以自有品牌BioLED、推出UVC LED產品，預估今年UVC事業佔整體營收比重上看1成。

另外，華興今年以來持續與通路與工程夥伴合作，接獲數筆公務機關節能照明標案，也將為今年營運注入動能。

今年以來，隨著低溫照明及中國白色家電應用產品需求回升，加上節能照明、UVC新品挹注，華興今年前5個月營收為3.81億元、年增12.72%。

華興第一季營收約2.24億元，毛利率約21.8%，營業淨損1118萬元，歸屬於母公司業主淨損397萬元，每股稅後虧損約0.04元。目前LED元件佔華興營收比重5成多為最高，商用照明比重約20%-25%，低溫照明比重約在10%-15%。