台灣時間6月23日凌晨，Facebook CEO馬克祖克伯於Live Audio Room宣布三項Facebook最新e-commerce更新，其中，關於社群購物平台更新，宣布Facebook與訊連(5203)轉投資玩美移動攜手，於Instagram及Facebook購物服務中整合AR虛擬試妝體驗。此一API應用程式插件將有助全球美妝領導品牌更全面、更輕易接觸目標消費者群。

美妝領導品牌如印度Lakme及美國蘿拉蜜思Laura Mercier已加入玩美移動與Facebook合作，於Instagram購物平台推出AR虛擬試妝服務，首先上線唇膏系列，更多虛擬產品線試妝將於今年夏天推出。在社群購物平台加入AR虛擬試妝是一項以消費者購物體驗為優先考量的服務，此一服務能協助消費者利用「先試再買」的體驗提高實際下手消費的信心，同時也能提升新產品的社群能見度，也有計畫將於Facebook商店（Facebook Shop）提供AR虛擬試妝服務。

Facebook Spark Commerce Hub商業管理平台提供美妝品牌及廣告商能以更輕易、快速、節省成本的方式管理自有AR產品線。Instagram於2019年首次推出AR虛擬試妝，當時僅有少數品牌使用，玩美移動AR虛擬試妝技術API的加入，已使用玩美移動美妝科技服務的品牌可直接將虛擬產品線搬進Facebook產品目錄（Facebook Catalog），並可同步使用支援AR技術的廣告服務（Facebook Ads）和Instagram商店（Instagram Shops）及未來將新增社群購物服務。

玩美移動與Facebook的合作展示社群購物管道的迅速崛起，在品牌不斷尋求更有效率、更簡單、更貼近消費者的互動模式，兼具策略性及創意行銷方案更顯重要。