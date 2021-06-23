斜槓「瑜伽老師」的演員黃心娣，前陣子疫情升溫，導致原本安排好的瑜伽教學課程皆取消；但近期疫情稍微趨緩一些，她也接受了原本的學員邀請之下，安排了一堂「戶外瑜伽」的雙人課程，「這兩位學生是一對夫妻，他們住在山上剛好戶外有草皮空地，我們也做好防疫全程戴著口罩保持距離的進行。」

「其實這對學生，他們工作受到疫情的影響在家時間變多，才能有時間運動，我讓他們練習雙人瑜珈，除了練身體也可以讓他們心靈上有更多的連結。」也因為比較少運動柔軟度程度不同，心娣也利用了毛巾做媒介讓他們可以在舒服的狀態下把瑜伽動作完成。

身為演員的黃心娣也深刻的感受到疫情期間大家的步調變慢，可以好好享受生活以及與家人相處，這段期間三餐都下廚料理，吃得健康且安全，她開心的分享：「疫情期間我反而瘦了，除了維持運動，三餐下廚煮一些食物原型少油少鹽，我會利用看影集的時間按摩全身！在家也停不下來。」而黃心娣與夏雨喬、吳映潔（鬼鬼）主演電影《女優，摔吧》因疫情延後上映時間，她也請觀眾們再等一下，好事多磨！很快就會有好消息了。