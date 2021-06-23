苗栗縣C肝篩檢工作已擴展到第4級風險鄉鎮後龍了。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌非常感肝基會全力資助苗栗縣C肝篩檢及治療。（謝明俊攝）

日前因施打AZ疫苗引發喧然大波的台北好心肝診所，負責人許金川所兼任的肝病防治基金會，卻是苗栗縣眾多C肝患者眼中的救肝天使，3年來篩檢了萬名苗栗鄉親，並讓近千名C肝患者獲得免費治療，每人省下17萬元療費，讓苗栗縣C肝大縣惡名得以去除。

苗栗縣苑裡鎮過去一直被衛福部評定為C肝風險潛勢最高的第7級鄉鎮之一，另外，後龍、大湖及泰安等3個鄉鎮，則被評定是第5級高風險地區，為了擺脫C肝大縣惡名，苗栗縣長徐耀昌非常重視肝炎篩檢治療工作，指示衛生局全力爭取肝病防治基金會支持，並與苑裡李綜合醫院合作，從苑裡鎮開始推動大規模篩檢治療計畫。

在肝基會的全力支持下，苑裡鎮從3年前開始推動大規模篩檢計畫，至今已有近萬人參加過篩檢，結果C肝陽性率約12％，確診者隨即被安排接受免費療程，治療率達9成多。而每次篩檢需費7千元、每個療程投藥每人需17萬元，都由肝基會及國建署全額補助，受治民眾並不需負擔任何費用。

此外，苗栗縣後龍鎮有5個里，以及大湖鄉、泰安鄉各有一個村，被列為第5級C肝盛行率較高的地區，縣府從2年前起爭取肝基會的支持，將後龍鎮等列入C肝免費篩檢的範圍內。

繼後龍等第5級鄉鎮實施大規模篩檢，2021年起更將範圍擴大至第4級風險的通霄鎮，並分里分梯次實施，篩檢內容除了C肝以外，還有B肝及癌症篩檢等項目，全部篩檢都是免費。這些也都是有賴肝基會的全力支持，苗栗縣要洗刷C肝大縣的惡名，肝基會的協助功不可沒，因此，肝基會也被苗栗鄉視視為救肝天使。