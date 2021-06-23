陳宗元隨後又張貼梗圖，砲轟力道十足。（翻攝臉書／吳建輝彰化傳真）

受到疫情影響，三級警戒實行將延長到7月，民眾也早已習慣實聯制、停課、居家辦公等措施，但法務部高檢署近日發函給各地檢署，表示最近結案率低、要求積極結案，引發地方不滿，彰化地檢署檢察官陳宗元就在臉書砲轟，表示「可以別鬧了嗎，並非不想結案，就開不了庭案件無法進行」，引發熱議。

彰化地檢署檢察官陳宗元在臉書張貼公文照片，並砲轟表示，「可以別鬧了嗎？現在是我們不想結案嗎？現在不就是因為開不了庭，案件沒辦法進行，所以才沒辦法結案啊！請問高檢署發個函要做什麼？是要叫大家不要開庭直接結案？那對面的法院不就慘了！」引發網友熱議。

有網友在臉書下方留言表示，還是「請他們也下來辦案嗎」，也有人說「直接處分，然後一大堆再議上去會不會比較好」，還有人說，這份公文應該只是暗示：「不要理會三級警戒了，請照常開庭」。陳宗元隨後又張貼梗圖，砲轟力道十足。

對此有資深檢察官表示，檢察官除了已函查、指揮警方等方式辦案之外，其實還有其他能做的事情，像是整理犯罪事實與券證，預擬書類等等，雖然不如平常方便，但檢察官都是通過考驗挑選出來的能力之人，絕不可能因為無法開庭就一籌莫展。

以彰化地檢署這個月來說，結案量確實不高，僅約平常的4、5成，也有檢察官認為，公文應該只是要督促大家不要鬆懈，可以把已經開過庭，現階段可以結的案子先結，否則等解封後，心就案子擠在一起，反而壓力更大，甚至影響當事人權益，在疫情期間做好庭前準備，等待解封以後，相信就可以加速結案速度。