中華藝校相鄰高雄巿立聯合醫院，自疫情升溫以來，有感於醫護守護國人健康，音樂科師生透過線上合唱抗疫歌曲〈手牽手〉，並將影片放上Youtube，除了是線上學習的合唱課程成果，更想藉由歌聲，向醫護人員說聲辛苦了。

藝校學生林佳恩表示，透過〈手牽手〉的歌聲，想用音樂為全國人民加油打氣，並用自己在校所學，向所有防疫人員們說聲「辛苦了」﹗因為有醫護們的守護，才能預防病毒感染，也才能讓學生們在安全的環境下學習。

音樂科主任葉姿華說，為了將影片及聲音後製剪輯，她剪到眼睛都快「脫窗」，但為讓學生有不一樣的學習體驗，也向醫護人員致敬，再辛苦都值得。學務主任洪朝家表示，很高興學生能以歌聲謝謝好鄰居聯合醫院，也向全國醫護致謝。

中華藝校音樂科為開擴學生對表演型態的多元學習，設有打擊鼓陣、絲竹跨界樂團、合唱團、管絃樂團、流行樂團等。校長吳梅嵩說，在這段疫情危機的時期，生命或許受到威脅，卻也看到人性最善良美麗的一面。