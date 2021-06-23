中選會今天表示，三級警戒延長到7月12日，對選務籌辦將產生重大影響，公投是否延後投票，預計7月2日提交委員會議討論，對此，國民黨內政委員會召委林思銘認為，公投法108年6月21日公告修正條款，並未授予中選會得以逕行公告延後的法源依據，必要時，應召開立法院臨時會，交由朝野共同討論決定。

林思銘說，108年6月17日民進黨強行表決將公投法修惡，讓公投日改為每兩年一次，並於八月的第四個週六舉行，讓公投徹底與大選脫勾，其中第 23 條第一項規定：「公民投票日定於八月第四個星期六，自中華民國一百十年起，每二年舉行一次。」並無任何除外條款或但書規定，也就是，公投不論改期或延後均缺乏法源依據。

如今面臨疫情，所謂「對選務籌辦產生重大之影響」所指為何，又是否確實無任何其他替代作為，可在兼顧防疫的情形下如期舉辦，林思銘要求中選會都必須對外清楚說明。

林思銘表示，法律並無授權中選會委員會議得逕行決定公投延期舉辦，若中央一意孤行，僅依新冠肺炎防治及紓困振興特別條例第7條：「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。」此一霸王條款予以涵蓋，不僅踰越特別條例的立法意旨，也嚴重侵害國民行使直接民權之權利，台灣標舉之民主法治，將就此毀於一旦。

因此，林思銘認為，公投延期既然法無明定，就應回歸立法機關，必要時召開立法院臨時會，由朝野共同討論後決定。