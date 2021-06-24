美國財長葉倫（Janet Yellen）23日（周三）呼籲國會儘快調高或暫停聯邦債務上限，她警告倘若國會沒有採取行動，美國最快8月就會面臨嚴重的違約風險。

葉倫在參議院撥款委員會作證時指出，「我認為國家債務違約是不容想像的。但若未能調升債務上限，絕對會導致災難性的經濟後果。」

美國國會在2019年暫停債務上限，期限到今年7月31日止。葉倫強調，為了避免金融市場的不確定性，國會應在7月31日到期前通過新的債務上限立法，允許財務部繼續借款。