葉倫警告8月將面臨違約風險 籲國會調高債務上限 09:582021/06/24 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國財長葉倫（Janet Yellen）23日（周三）呼籲國會儘快調高或暫停聯邦債務上限，她警告倘若國會沒有採取行動，美國最快8月就會面臨嚴重的違約風險。 葉倫在參議院撥款委員會作證時指出，「我認為國家債務違約是不容想像的。但若未能調升債務上限，絕對會導致災難性的經濟後果。」 美國國會在2019年暫停債務上限，期限到今年7月31日止。葉倫強調，為了避免金融市場的不確定性，國會應在7月31日到期前通過新的債務上限立法，允許財務部繼續借款。 二檔ETF鎖定台灣半導體國際競爭力 變種病毒來勢洶洶 台灣微解封落空 三級警戒續延二周 #債務上限 #葉倫 #國會 #違約風險 #調高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防範新冠變種病毒 朱立倫：台灣應及早佈局國際二代疫苗 10:022021/06/24 政治 美麗華工會罷工中 控勞動部、資方因疫拖延不當勞裁程序 11:472021/06/24 生活 高風險債券 仍有表現的空間 12:122021/06/24 財經 標普上調台灣經濟成長率 水電短缺首列風險因素 12:502021/06/24 財經 葉毓蘭》再為醫護警消同住家屬請命 09:112021/06/24 生活 葉倫預估通膨率會在年底前回落 並指出這數字 12:202021/06/24 財經 台灣搶不到 越南周進百萬劑疫苗 04:102021/06/24 焦點要聞 《半導體》外資送暖 喊買祥碩、升目標價至1750元 09:282021/06/24 財經 陳其邁砲轟新北疫調缺失 葉元之反批藉防疫噴政治口水 13:102021/06/24 政治 鮑爾再唱「鴿」 那斯達克指數創新高 04:102021/06/24 財經要聞 高雄9確診疫調誰甩鍋？綠營議員轟藍營刻意解讀資料 13:462021/06/24 政治 財經熱門新聞 台積EUV產能 下半年爆發 - 財經要聞 - 工商時報 等不及了！花蓮、南投委託這家生技公司採購500萬劑BNT - 財經 《經濟》紓困4.0加碼 1095萬戶獲減收優惠 - 要聞 - 時報資訊 台灣深陷疫情泥沼 專家點名亞洲這2國最快復甦 - 財經 京元電趕復工手段粗暴？移工爆料日媒：遭「不人道」對待 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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