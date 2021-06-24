新冠肺炎疫情期間，台中市政府社會局持續關懷街友加強防疫措施，除定期發放防疫物資包，也為83名街友快篩，全數陰性；同時，社會局盤點115個安置床位，並取得3家旅館同意協助安置，將針對有願意的街友分流安置。市長盧秀燕表示，「防疫工作不停歇！」，市府關懷街友防疫，也持續提供免費篩檢服務，全力守護街友健康，保護城市安全。

台中市府持續透過關懷措施，包括發送口罩等防疫物資、加強衛教宣導與防疫觀念等，也持續提供免費篩檢服務，以及加強宣導媒合安置街友，目前安已安置55位，剩餘60個床位，另也找到其他合適地方提供安置，將持續進行街友快篩工作。

社會局說明，為維護街友健康權益，長期與台中醫院合作，為街友做X光檢查、三高項目檢測、醫療關懷。疫情期間，由社工逐一調查意願，於熱點區域辦理免費健康篩檢，並發放生活必需品及防疫物資包，加強勸導街友落實防疫規定，提升防疫觀念，已有83位街友接受快篩，結果皆為陰性。

關於街友短期安置處所，社會局表示，台中市有5家緊急收容中心、居住與就業服務方案中繼站、平價住宅等，可安置床位115位，目前已安置55位，剩餘60床。社會局另外也取得3家旅館同意協助安置，將針對有願意的街友就近安排快篩，協助分流安置。

社會局指出，防疫物資包採實聯制發放，內含口罩、酒精等一週份生活物資，一週發放兩到三次，累計已發312份、口罩1610片。近期與慈濟、中華賓士等民間單位資源合作，持續發送物資及防疫用品，維持街友基本生活所需。