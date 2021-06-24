疫情衝擊各行各業，獨立書店更是慘淡，淡水古蹟博物館與淡水獨立書店共同合辦線上抽書活動，民眾只要在7／4（日）前在家裡完成指定任務，就有機會獲得適合疫情期間閱讀的書籍，活動期間更可享有9折優惠，與淡古「疫齊悅讀」Fun暑假。

淡水古蹟博物館指出，即日起推出「與淡古疫齊悅讀Fun暑假」線上抽獎活動。民眾只要在7／4（日）前在指定網頁完成任務，就有機會獲得淡水在地獨立書店推薦的7大類熱門書籍，還有淡古出版的書籍，活動期間民眾向書店訂書可享9折的優惠，以及限時限量160份的贈書抽獎活動，僅此一場，歡迎喜歡閱讀的人把握機會參加。

淡古館長黃麗鈴表示，博物館是社會教育終身學習的實踐場域，與業界合作共同創造互動的知識平台，其中包括與淡水特色獨立書店合作，在疫情衝擊下，有醫護背景的獨立書店負責人挺身而出，館員們深受感動，進一步把合作轉為線上模式。

黃麗鈴指出，首波活動以贈書活動為主，特別挑選家庭、知性、娛樂及身心靈自癒等各種類型的書籍，以滿足不同對象的需求。除了合作贈書活動外，也推薦大家透過新媒體管道與獨立書店交流，感受他們對書的敏銳度及人文氣息。