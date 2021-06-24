F-35B戰機首度從英國「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母上起飛，從事戰鬥任務。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）23日說，雖然倫敦打算買更多F-35，但支援這款戰機的高成本，加上無法迅速整合歐洲飛彈集團（MBDA）的「流星」（Meteor）主動雷達導引超視距空對空飛彈，都可能使他們減緩採購更多這款戰機的腳步。

據《防務新聞》（Defense News）23日報導，華勒斯告訴英國議會國防專責委員會（Defence Select Committee），英國已訂購48架F-35戰機，而他握有的預算雖能買更多戰機，但想要看控制維修費的進度，還有整合「流星」飛彈的表現。

他直言，有一點很重要的，就是無論對英國航太系統（BAE Systems），洛克希德馬丁（Lockheed Martin），或是其他國防承包商來說，持續降低壽期成本攸關它們的利益，因為他可不想被鉅額帳單纏身。華勒斯強調，這些國防承包商若想讓他繼續買F-35，那就要加快腳步，控制相關成本，好好整合這款戰機和歐製飛彈。

此外，他說，英國需要超過48架F-35，也會投資買更多戰機，但要是承包商不好好盡本分，控制成本，支援並確實武裝F-35，他們可不會給空白支票。英國原本說，會採購138架F-35，但最近態度卻轉趨曖昧，不願表明最後會採購的數量和時間。