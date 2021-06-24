台中市政府24日下午舉行台中市疫情指揮中心線上記者會，衛生局長曾梓展表示，23日接獲南投埔里1新增確診個案14356在台中的足跡，獲報後隨即調查匡列台中足跡相關接觸者並安排採檢，個案足跡史也已展開清消，全力圍堵疫情。

衛生局長曾梓展表示，案14356為埔里鎮30歲男性，因疫情暫停工作後，到各縣市遊玩，6月16日曾至台中市圖樂文旅住宿，17日前往台中市黑金文旅住宿，18日到悠跑-逢甲Adidas專賣店購物，18日至20日回到台中市黑金文旅住宿，19日出現症狀，20日到亞特蘭大汽車旅館休息，

曾梓展續指，該名埔里確診個案在本月21日至22日到台中市Hotel99住宿，22日至位於桃園市的醫院採檢確診，將持續釐清感染源；此外，個案同住的1名友人也於南投採檢陽性確診，市府目前持續調查個案台中足跡（包括運動用品店、旅館等）相關觸者人員，陸續安排採檢中。