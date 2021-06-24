香港國泰航空要求香港機組人員，包括駐港機師及機艙服務員，必須於8月31日或之前接種新冠疫苗，否則可能影響聘用。
國泰航空營運及航空服務總裁韓兆傑向員工發信表示，只有已接種疫苗的機組人員可以在大部份地方免檢疫，以及在來往高風險地區的航班工作，如果仍然要區分已接種和未接種的人員，會增加編配人手的難度和複雜性，經仔細考慮後作出有關決定。
韓兆傑又指，對於未能接種疫苗的員工，會考慮短期處理方法，同時會檢視對這些員工未來的聘用情況，評估是否仍能受僱成為機組人員。
香港國泰航空要求香港機組人員，包括駐港機師及機艙服務員，必須於8月31日或之前接種新冠疫苗，否則可能影響聘用。
國泰航空營運及航空服務總裁韓兆傑向員工發信表示，只有已接種疫苗的機組人員可以在大部份地方免檢疫，以及在來往高風險地區的航班工作，如果仍然要區分已接種和未接種的人員，會增加編配人手的難度和複雜性，經仔細考慮後作出有關決定。
韓兆傑又指，對於未能接種疫苗的員工，會考慮短期處理方法，同時會檢視對這些員工未來的聘用情況，評估是否仍能受僱成為機組人員。
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