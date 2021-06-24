美國商務部23日將5家新疆的實體列入「實體清單」，其理由是所謂的「涉嫌侵犯人權」。據路透報導，被列入實體清單的實體有：合盛矽業、新疆大全新能源、新疆東方希望有色金屬、新疆協鑫新能源材料和新疆生產建設兵團。

對此，大陸外交部發言人趙立堅在24日的例行記者會上表示，中方對美方基於謊言和虛假資訊制裁中國企業表示強烈譴責。關於新疆存在所謂強迫勞動種族滅絕，完全是徹頭徹尾的世紀謊言。

趙立堅說，美方以謊言為依據，濫用實體清單打擊新疆太陽能產業有關行徑，不僅違反國際貿易規則和市場經濟原則，也破壞了全球產業鏈供應鏈。

趙立堅表示，從棉花到太陽能，從農業到工業，美方以人權為幌子，不擇手段打壓新疆產業發展，損害的是新疆人民的生存權，發展權，也充分暴露出美方的真實目的不是關心事實和真相，也不是真正關心新疆人民，而是製造強迫失業，強迫貧困，霍亂新疆，遏制中國發展。