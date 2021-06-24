高雄鳳山驚傳墜樓案 男子13樓墜下搶救無效不治 20:452021/06/24 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄鳳山驚傳墜樓案 男子13樓墜下搶救無效不治。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄鳳山區鎮北國小附近一處大樓24日驚傳墜樓案，1名男子下午5時許從13樓墜下，掉落在3樓遮雨棚平台，警消接獲報案後，立即到場救援，由於男子倒臥在3樓鐵皮平台，消防隊出動雲梯車升空救人，但該名男子已經失去意識，也無生命跡象，經過搶救後仍然回天乏術，詳細墜樓原因還有待警方釐清。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 林右昌批北市疫調不實 黃珊珊駁：是基隆沒通報 抓到了！瘋傳「化學兵藥劑非常毒」 查假訊息13人遭約談 #男子 #驚傳 #墜樓 #鳳山 #墜下 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 劇組驚傳15人染疫！真人版《小美人魚》緊急停拍 18:582021/06/24 娛樂 高雄9確診疫調誰甩鍋？綠營議員轟藍營刻意解讀資料 13:462021/06/24 政治 同樣買BNT 慈濟500萬劑 政院表態不併案 04:102021/06/24 焦點要聞 台中工安意外 工人12樓施工墜落頭部變形亡 14:172021/06/24 社會 陳其邁批三度看診竟都沒採檢 恩主公駁：個案「咳血」卻拒絕採檢 20:192021/06/23 生活 花蓮2派惡煞追逐連轟10餘槍 男遭子彈貫穿口腔送醫不治 09:482021/06/23 社會 《營建股》餘屋＋兩大案年底入帳 上曜今明兩年業績樂觀 17:072021/06/24 財經 高雄好家載攜手全聯PXGo!小時達 打造防疫外送經濟 10:172021/06/24 科技 台中塑膠加工廠凌晨起火濃煙沖天 9名移工受困獲救 05:152021/06/23 社會 奈及利亞驚見「狼人」爆頭亡 恐怖畫面瘋傳 10:232021/06/24 搜奇 確診燒烤店老闆曾去全聯自爆「人潮眾多」 基市府將發送細胞簡訊 17:372021/06/24 生活 社會熱門新聞 搜尋失蹤老翁 雲林2救難協會人員出海搜救也失聯 - 社會 女同事不愛穿內衣頻露點 他嘆不敢直視挨轟：看眼睛很難 - 社會 停路邊設導航被罰3000元 她問：要老女人夜宿車內？法官這樣回 - 社會 高速公路超速被攔 他見正妹女警怒轉笑：付的不是罰單是聘金 - 社會 馬路蛇行遭罰1萬2吊照還辯一般超車 法官看5秒影片狂打臉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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