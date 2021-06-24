高雄鳳山區鎮北國小附近一處大樓24日驚傳墜樓案，1名男子下午5時許從13樓墜下，掉落在3樓遮雨棚平台，警消接獲報案後，立即到場救援，由於男子倒臥在3樓鐵皮平台，消防隊出動雲梯車升空救人，但該名男子已經失去意識，也無生命跡象，經過搶救後仍然回天乏術，詳細墜樓原因還有待警方釐清。

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