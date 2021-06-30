三級警戒尚未解除，不少民眾仍宅在家擔憂會染疫。對此，一位網友分享在某大樓內看到的公告，原來5樓的住戶懶得下樓取餐，常要求外送員送餐到樓上，疑似引起鄰居不滿，貼紙條警告「各位鄰居未來若不幸染疫，做疫調務必告知此事，方便日後求償提告。」但有網友看了質疑，會不會是不想送上樓的外送員做的？

一名男網友今在臉書社團《外送員奇聞怪事》發文分享，某棟大樓5樓住戶，每次都要求外送員把餐點送到樓上，此舉疑似引起鄰居不滿，因此被張貼紙條公告。原PO看了忍不住驚呼「一戶死，整棟賠葬？」並挖苦說，真是同島一命的台灣精神。

只見1張A4大小的紙張上寫著「某棟5樓之2的住戶，請外送員送餐時，特別指示外送員必須要送上樓，已經被我撞見很多次。目前印度變種病毒Delta非常恐怖，這位住戶依然故我的不遵守規定下樓取貨，請各位鄰居日後如果不幸染疫，做疫調的時候務必要告知疫調人員此事，方便日後求償提告。」

某大樓5樓的住戶常要求外送員送餐到樓上，疑似引起鄰居不滿，被貼紙條警告。（圖／翻攝自外送員奇聞怪事）

超狂公告引起網友熱議，「懶到被鄰居駡也不簡單」、「5樓2的住戶平時一定很XX，不然怎麼會被這樣昭告天下」、「乖乖下樓取餐，保護自己大樓人員也保護外送員」、「自私不怕死的人還真的很多」。不過，也有網友替該住戶緩頰，也許對方只是堅守不出門的規定啊！

不過，也有網友看了質疑，這個公告會不會是外送員做的？曾經在不同地方看到過很類似的，通常會有幾樓之幾的應該是有管理員的住家，但若是管理員貼的應該要有管委會的印章，如果單純是鄰居不爽，那也應該是手寫紙條，或者直接整篇打出來，不會設計空格手寫是哪一戶。